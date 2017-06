Sportfreunde Dorfmerkingen WFV-Pokal beim Feiern auf Mallorca geklaut

Von Anna Lammers 12. Juni 2017 - 08:58 Uhr

Da war er noch da: Die Sportfreunde Dorfmerkingen feiern den Sieg des WFV-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers.Foto: Pressefoto Baumann

Einen Pokal zum Partytrip mitnehmen? Keine gute Idee. Das muss jetzt auch die Mannschaft des frischgebackenen Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen feststellen.

Stuttgart - Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben gegen die Stuttgarter Kickers den WFV-Pokal gewonnen. Damit hat sich der frischgebackene Verbandsligist für den DFB-Pokal qualifiziert und trifft gleich in der ersten Runde auf Bundesligist RB Leipzig. Die Mannschaft hätte daher allen Grund zur Freude, wäre ihnen nicht der Pokal beim Feiern auf Mallorca abhandengekommen.

Nach ihrem Aufstiegserfolg in der Liga und beim WFV-Pokal ging es für die Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen (Ostalbkreis) in den wohlverdienten Feiertrip auf die spanische Insel Mallorca. Am Sonntag mussten sie aber die Heimreise ohne ein wichtiges Accessoire antreten: Der Pokal, den die Mannschaft mitnahm, ist ihnen in der Diskothek Bierkönig wohl geklaut worden.

Der Verein veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite einen rührenden Aufruf, in dem sie auch eine Belohnung für den Finder versprechen: „Selbstverständlich ist die Mannschaft auch bereit, ihn mit Bier oder ähnlichen Erfrischungsgetränken oder auch Tickets fürs DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig auszulösen.“

Über 430 Mal wurde der Beitrag der Sportfreunde bereits geteilt. Und auch der Pokal scheint aufgetaucht zu sein. Fußballkollegen des Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd freuen sich schon auf VIP-Tickets für den Pokalkracher gegen Leipzig:

Ob der Pokal wirklich rechtzeitig den Weg zurück nach Dorfmerkingen und zur ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. August) schafft, bleibt allerdings noch abzuwarten.