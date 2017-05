WFV-Pokal-Finale Stuttgarter Kickers verlieren gegen Siebtligisten

Von red/dpa 25. Mai 2017 - 15:30 Uhr

Fußball-Landesligist SF Dorfmerkingen hat den WFV-Pokal gewonnen.Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben das Finale des WFV-Pokals überraschend gegen den Siebtligisten SF Dorfmerkingen mit 1:3 verloren. Weil Fans der Stuttgarter Gegenstände auf den Rasen geworfen hatten, war die Partie nach dem 3:0 sieben Minuten lang unterbrochen.

Stuttgart - Fußball-Landesligist SF Dorfmerkingen hat überraschend den Einzug in den DFB-Pokal geschafft und den großen Favoriten Stuttgarter Kickers im Finale des WFV-Pokals 3:1 (1:0) besiegt. Zwei Tage vor dem möglichen Aufstieg in die Verbandsliga gelangen Fabian Weiß am Donnerstag alle drei Tore für den krassen Außenseiter aus der siebten Liga (37./64./66. Minute). „Das ist der Hammer. Wir können das nicht fassen - als Landesligist“, sagte SF-Spieler Daniel Nietzer der Deutschen Presse-Agentur nach dem Coup. „Heute wird mal ordentlich gefeiert“, meinte er und kündigte einen Besuch beim Feuerwehrfest an.

Damit darf sich das Team von Trainer Helmut Dietterle, Ex-Profi des VfB Stuttgart, über eine sechsstellige Prämie freuen. Im vergangenen Jahr gab es 155 000 Euro für jeden Erstrundenteilnehmer als Antrittsgage.

Der Anschlusstreffer für die Kickers durch Shqipon Bektasi (87.) kam trotz einer angezeigten Nachspielzeit von elf Minuten zu spät. Weil Fans der Stuttgarter Gegenstände auf den Rasen geworfen hatten, war die Partie nach dem 3:0 sieben Minuten lang unterbrochen.

Christian Scherer traf in der Nachspielzeit den Pfosten und verpasste das 4:1 für die Sportfreunde, die dennoch zum zweiten Mal nach 1998 in der ersten Runde des DFB-Pokals stehen. Für die Kickers endet eine schwache Saison mit dem nur knapp verhinderten Abstieg aus der Regionalliga dagegen mit einer herben Enttäuschung.

Für Dorfmerkingens Trainer könnte es nun die perfekte Woche werden

Insbesondere für Dorfmerkingens Trainer könnte es nun die perfekte Woche werden. Vor 40 Jahren stieg Dietterle mit dem VfB Stuttgart in die Bundesliga auf und war deswegen am Sonntag eingeladen, als der Traditionsverein die Meisterschaft in der 2. Bundesliga perfekt machte. Gegen die Kickers gelang ihm nun nach 19 Jahren die Pokal-Revanche - im bislang einzigen DFB-Pokalspiel gewannen die Kickers gegen Dorfmerkingen in der ersten Runde 3:0. Dietterle war damals schon einmal Trainer der Sportfreunde.

Gewinnt der Dorfclub zudem am Samstag sein Auswärtsspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, ist der Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht Dorfmerkingen mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Landesliga 2.

Im Finale um den nordbadischen Pokal setzte sich mit dem FC Nöttingen der Favorit klar durch. Gegen die SG Heidelberg-Kirchheim gab es ein 5:0 (1:0) im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim. Niklas Hecht-Zirpel (40. und 49./Foulelfmeter), Holger Fuchs (64.), Michael Schürg (69.) und Eray Gür (85.) trafen für den Regionalliga-Absteiger gegen den Verbandsligisten.