Supermarkt in Esslingen Spinnen-Alarm nach Bananenkauf

Von Wolf-Dieter Obst 06. September 2016 - 10:11 Uhr

Riesenspinne im Supermarkt: Dieses Exemplar wurde Anfang August in Lörrach entdeckt.Foto: Polizei

Wer sich vor Spinnen fürchtet, wird nach diesem Ereignis mit einem unwohlen Gefühl im Supermarkt zu der Kiste mit Bananen greifen. Ein Ehepaar aus Stuttgart hat jedenfalls eine aufregende Nacht hinter sich – und die Polizei einen ungewöhnlichen Ermittlungsfall.

Stuttgart - Keine legendäre Spinne aus der Yucca-Palme, sondern eine echte in der Bananenschale: Für ein Stuttgarter Ehepaar aus Rohracker hatte der Einkauf von Bananen in einem Supermarkt unliebsame Folgen. Am Montagabend entdeckten die beiden plötzlich eine große Spinne und einen Kokon aus Spinneneiern. Das Tier hatte sich offenbar als blinder Passagier in der Ware versteckt. Die Betroffenen fingen die Spinne ein und alarmierten die Polizei in Untertürkheim. Offenbar handelt es sich bei dem Exemplar aber nicht um eine hochgiftige Brasilianische Wanderspinne, sondern um eine harmlose einheimische Art.

Noch ist bei der Polizei zu dem Fall noch nicht viel zu erfahren – die Ermittlungen liefen am Dienstagmorgen noch immer. Ein Mitarbeiter einer Tierklinik, der gegen 1 Uhr den Fund begutachtete, hatte zunächst keine verlässliche Aussage über die Art machen können. Deshalb herrschte in der Nacht für das Ehepaar höchste Sicherheitsstufe: Die beiden mussten anderswo übernachten, und das Auto wurde unter Quarantäne gestellt. Schließlich hätte es ja noch weitere blinde Passagiere geben können.

Die Bananen sollen in einem Supermarkt in Esslingen-Weil gekauft worden sein. Der dortige Markt wurde am Dienstagmorgen verständigt. Angaben darüber, welche Maßnahmen getroffen wurden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, hieß es dort auf Anfrage.

In Kornwestheim wurde ein Azubi gebissen

Dass Spinnen als blinde Passagiere in Bananenkisten in Supermärkten landen, kommt immer wieder vor. Am 9. August musste die Polizei in Lörrach höchstselbst eingreifen, um eine etwa zehn Zentimeter große Spinne in einem Supermarkt einzufangen. Das Tier war beim Aufbau von Bananenkörben aufgetaucht und unter einer Palette verschwunden. Dabei handelte es sich um eine Angst einflößende, aber harmlose Art – eine Riesenkrabbenspinne. Ende Juli dagegen war es eine giftige Bananenspinne, die in einem Discounter in Heilbronn gefunden wurde.

Groß war die Aufregung im Oktober 2013, als ein 19-jähriger Auszubildender in einem Supermarkt in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) beim Auspacken von Obst von einem unbekannten Tier gebissen wurde. Der Supermarkt musste geräumt werden, die Feuerwehr machte sich in Vollschutzanzügen und mit einer Wärmebildkamera auf die Jagd nach dem unbekannten Eindringling – zunächst ohne Erfolg. Erst in der Nacht darauf wurde das Tier von Mitarbeitern einer Schädlingsbekämpfungsfirma unter einer Palette aufgespürt, gefangen und später von einem Gutachter unter die Lupe genommen. Das Tier gehörte zur Gattung der Erd-Wolfspinnen, die sehr häufig in Nordamerika und Europa anzutreffen und nicht giftig sind.