Sindelfingen Schule wegen Feuer evakuiert

Von wi 21. Februar 2017 - 16:35 Uhr

120 Schüler müssen vorübergehend das Goldberg-Gymnasium verlassen. Altpapiercontainer und ein Auto hatten in der Tiefgarage gebrannt.





Sindelfingen - Aufregung im Goldberg-Gymnasium in Sindelfingen (Kreis Böblingen): Am Dienstagmorgen musste ein Teil der Schule evakuiert werden, weil in der Tiefgarage des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen war. Etwa 120 Schüler und Lehrer verließen das betroffene Haus und kamen vorübergehend in einem anderen Teil der Schule unter. Verletzt wurde niemand.

Die Sindelfinger, Darmsheimer und Maichinger Feuerwehr war schnell mit 45 Leuten vor Ort und löschte den Brand. Das Feuer sei aus ungeklärter Ursache an zwei Altpapiercontainern entstanden, die in der Garage gestanden hatten. Die Flammen griffen auf ein Auto über, das in der Garage abgestellt war. Auch die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 000 Euro.

Die Innenräume der Schule seien nicht betroffen, sagt die Polizei. Die Stadt jedoch , die Träger der Schule ist, lässt zurzeit vorsorglich einige Unterrichtsräume, in die Rauch eingedrungen war, auf Schadstoffe untersuchen. Der Unterricht laufe jedoch normal weiter, zum Teil in anderen Räumen der Schule.