Sieg gegen Eintracht Trier VfB II: Onguéné debütiert, Sessa trifft doppelt

Von mrz 11. März 2017 - 18:43 Uhr

Jerome Onguéne hat sein Debüt für den VfB Stuttgart gegeben. Wenn auch die zweite Mannschaft. Beim Sieg gegen Eintracht Trier traf ein anderer Zugang doppelt.





Stuttgart - Das nennt man wohl einen Lauf. Der VfB Stuttgart II gewann am Samstagnachmittag in der Regionalliga Südwest mit 3:2 gegen Eintracht Trier und feierte damit den fünften Sieg in Folge. Unter dem Trainergespann um Andreas Hinkel und Oliver Barth verschaffte sich die VfB-Reserve damit weiter Luft im Abstiegskampf und kletterte vorerst auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Die Treffer gegen Trier erzielten der in der Winterpause von der TSG Hoffenheim II verpflichtete Nicolas Sessa (2) aus Fellbach und Daniele Gabriele.

Beim VfB gab in Jerome Onguéné zudem ein Mann von den Profis sein Debüt im VfB-Trikot. Der Franzose war ebenfalls im Winter nach Stuttgart gekommen, hatte es bisher aber nicht in den Kader von Hannes Wolf geschafft. Und sollte nun bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Am Ende stand ein ordentlicher Auftritt von Onguéné.

