VfB Stuttgart Wie Onguéné seinen Wechsel selbst verkündet

Von mrz 31. Januar 2017 - 14:50 Uhr

Neuer Hüne für den VfB Stuttgart. Jérome Onguéné kommt vom FC Sochaux.Foto: AFP

Jérome Onguéné wechselt zum VfB Stuttgart. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Jetzt hat der Franzose seinen Wechsel selbst ganz dezent auf Twitter verkündet.

Stuttgart - Eine Stecknadel auf Twitter reichte am Dienstagnachmittag aus, um die letzten Zweifel am Wechsel von Jérome Onguéné vom FC Sochaux zum VfB Stuttgart zu zerstreuen. Der Franzose markierte sich damit selbst in Stuttgart und zeigte so ganz offensichtlich: Ich bin angekommen in der Stadt, wo ich künftig Fußball spielen werde.

Zuvor hatte bereits die französische Sportzeitung L’Equipe den Wechsel des Defensivspezialisten bestätigt und dabei von einer Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro geschrieben. Plus etwaige Bonuszahlungen in Höhe von 800.000 Euro.

Nach dem bereits am Vormittag vom VfB bestätigen Transfer von Ebenezer Ofori und der bevorstehenden Verpflichtung von Josip Brekalo, ist Ongunéné die dritte Verpflichtung von VfB-Sportchef Jan Schindelmeiser an einem Tag.