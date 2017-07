Sextäter in Hemmingen Exhibitionist auf Wanderparkplatz

Von fk 20. Juli 2017 - 17:28 Uhr

Die Frau ist entlang der Landesstraße im Zeilwald spazieren gegangen, als der Exhibitionist plötzlich aufgetaucht ist. Foto: dpa

Ein Unbekannter hat vor einer 67-Jährigen, die seinen Weg kreuzte, an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Hemmingen - Ein bisher unbekannter Mann ist am Mittwochspätnachmittag in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) gegenüber einer 67-Jährigen in obszöner Weise aufgetreten. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau kurz nach 17 Uhr entlang der Landesstraße im Zeilwald spazieren und hielt sich auf einem Wanderparkplatz auf. Plötzlich drehte sich der Unbekannte, der sich ebenfalls auf dem Parkplatz aufhielt, zu ihr um. Der Exhibitionist manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau ging daraufhin zu ihrem Fahrzeug zurück, das sie auf dem Parkplatz abgestellt hatte, und fuhr davon. Der slawisch aussehende Mann hatte eine schlanke sportliche Figur.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit war er vermutlich mit einer dunklen Jogginghose bekleidet, die an den Seiten durchgehend weiße Streifen hat. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 41/ 1 89.