Schwerer Unfall in Nagold Fahrer verstirbt wenig später in Uni-Klinik

Von red/dpa 04. Februar 2017 - 21:34 Uhr

Ein 69-Jähriger ist kurz nach einem Unfall in der Tübinger Uni-Klinik verstorben. (Symbolfoto)Foto: dpa

Wohl wegen gesundheitlicher Probleme hatte ein 69-Jähriger in Nagold die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum geprallt. Wenig später verstirbt der Mann in der Klinik.

Nagold - Wenige Stunden nach einem Unfall in Nagold ist am Samstagabend ein Autofahrer in der Uni-Klinik Tübingen gestorben.

Nach Angaben der Polizei hatte der 69 Jahre alte Mann aus Neuenbürg bei Pforzheim am Nachmittag vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum gefahren. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Neuenbürg, konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Bei der Beifahrerin besteht aufgrund von Vorerkrankungen Lebensgefahr.