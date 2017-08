Schauspiel am Abendhimmel So sah die partielle Mondfinsternis aus

Von red/dpa/jbr 07. August 2017 - 21:24 Uhr

Am Montagabend hat sich der Erdschatten über den Mond gelegt. Wir zeigen die Bilder vom Naturschauspiel der partiellen Mondfinsternis.





Stuttgart - Am Montagabend hat sich am Himmel ein ganz besonderes Naturspektakel abgespielt: Bei einer partiellen Mondfinsternis sind Sonne, Erde und Mond in einer Reihe gestanden. Von Deutschland aus war diesmal nur der zweite Teil der Verdunkelung zu sehen, da der Aufgang des Mondes erst nach Mitte der Finsternis erfolgt. Um 21.19 Uhr endete der sichtbare Teil der Mondfinsternis mit Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde.

Der Osten Deutschlands war gegenüber dem Westen bei dem Schauspiel begünstigt: In Görlitz etwa ging der Mond schon um 20.26 Uhr auf. In Aachen im Westen dagegen erst um 21.02 Uhr. Dort ist die Sonne neun Minuten später untergegangen.

Im Westen und Norden hat vielerorts Schleierbewölkung den Blick auf den Mond getrübt. Dort machten sich am Montagabend schon die Vorboten der Kaltfront eines Tiefs aus Schottland bemerkbar, wie DWD-Meteorologe Christoph Hartmann sagt.