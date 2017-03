Erdogans geplante Machtausweitung So denken Türken in Stuttgart darüber

Von Jan Sellner und Siri Warrlich 13. März 2017 - 21:05 Uhr

„Etwas Besseres als Erdogan konnte der Türkei nicht passieren“, sagt Yeter Erdogan, die nur zufällig denselben Nachnamen wie der türkische Staatschef hat.Foto: S.Warrlich

Rund 30 000 Türken leben, arbeiten und wohnen in Stuttgart. Nicht wenige von ihnen unterstützen den türkischen Präsidenten Erdogan und seine Pläne für ein Präsidialsystem. Warum?

Stuttgart - Verstehen! Als Außenstehender, der mit der türkischen Mentalität, dem Denken der Menschen und ihren Einstellungen wenig vertraut ist, will man’s einfach nur verstehen. Die Frage lautet: Wie kann es sein, dass viele hier lebende Türken Recep Tayyip Erdogan gut finden? Warum wollen bei dem Referendum am 16. April viele für die Einführung eines Präsidialsystems stimmen? Für ein System, das dem türkischen Präsidenten eine Machtfülle gibt, die nach hiesigen Maßstäben die Abkehr von der Demokratie bedeuten und in eine Autokratie führen würde? Und wie kann es sein, dass Menschen, die die Türkei nur von Urlaubsreisen und Verwandtenbesuchen kennen, weil sie in Deutschland geboren sind, dennoch von „ihrem Präsidenten“ sprechen? Nicht alle natürlich, vielleicht auch nicht die Mehrheit, aber viele. Man würde das alles gerne verstehen und Antworten bekommen – am besten einfache. Doch die gibt es nicht.

Auch nicht auf der Straße. Das zeigt ein Besuch in der Mauserstraße in Feuerbach, dem vielleicht türkischsten Quartier Stuttgarts. Seit 1993 gibt es hier eine Moschee, die von der staatlichen Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) betrieben wird. In der Nachbarschaft hat sich eine türkische Einkaufsmeile gebildet. Viele der rund 30 000 in Stuttgart lebenden Türken gehen hier einkaufen und essen. Das Angebot reicht vom Supermarkt über ein Café und einen Teppichhändler bis hin zum türkischen Reisebüro. Manche sprechen von Klein-Istanbul. Das ist übertrieben. Aber richtig ist: In der Mauserstraße spiegelt sich türkisches Leben. Hier verbringen auch viele türkische Beschäftigte von Bosch oder Behr ihre Mittagspause.

Dogan Alis: Erdogan gibt den Türken Selbstbewusstsein

Zu ihnen zählt Dogan Alis. Der 50-Jährige ist ein Boschler. Seit 1977 lebt er in Stuttgart. Sein Deutsch ist flüssig, eigentlich spricht er Schwäbisch. Die Frage nach Erdogan trifft ihn nicht unvorbereitet. Er hat sich darüber Gedanken gemacht. Deutschland und Europa, findet er, habe ein Glaubwürdigkeitsproblem. „Die EU zeigt zwei Gesichter.“ Auf der einen Seite trete man für Menschenrechte ein, auf der anderen Seite exportiere man Waffen in alle Welt. „Wie passt das zusammen?“

Alis berichtet auch von der „Enttäuschung“, die sich unter vielen Türken breitgemacht habe. Jahrelang habe die EU die Türkei wie einen Bittsteller behandelt – während gleichzeitig Länder wie Rumänien aufgenommen worden seien. Diese Enttäuschung sei auch bei Türken in Deutschland festzustellen: „Die Türken wurden oft wie Menschen zweiter Klasse behandelt.“ Erdogan gebe den Türken Selbstbewusstsein zurück.

Ein anderes Thema in der Mauserstraße: Die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Generell will die Regierung sie nicht verbieten. Einige wurden aber abgesagt – unter anderem wegen Problemen mit Brandschutz in manchen Hallen. Was halten Türken in Stuttgart davon?

Neben Dogan Alis steht Bahri Cakar, ein stämmiger Mann, ebenfalls bei Bosch beschäftigt, und nickt. Seit Ewigkeiten lebe er in Deutschland. „Wir sind hier Opas geworden“, sagt er und grinst. Dann bekennt der 55-Jährige: „Ich bin kein Freund von Erdogan.“ Aber es sei nun mal so, dass er die Türkei stark gemacht habe. Dazu kämen soziale Verbesserungen: das Kindergeld, die Krankenversicherung. Wie stark der Rückhalt für Erdogan sei, habe die Reaktion der Menschen auf den Putschversuch im Juli 2016 gezeigt: „Das kann man nicht verordnen.“ Gleichzeitig wundert er sich, welch großen Raum die Erdogan-Berichterstattung in Deutschland einnimmt. In den RTL-Spätnachrichten gehe es fast immer um Erdogan. „Gibt es denn keine deutschen Politiker?“