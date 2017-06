Stuttgart Wieder Frau überfallen – Ist ein Serientäter unterwegs?

Von Christine Bilger 12. Juni 2017 - 12:26 Uhr

In bereits neun Fällen wurden Frauen die Handtaschen und der Schmuck weggerissen. Foto: Archiv/Friedel

Neun Überfälle wurden in gut zwei Wochen verübt: Die Polizei befürchtet, dass ein Serientäter in der Stadt unterwegs sein könnte. Kann das trotz unterschiedlicher Täterbeschreibungen sein?

Stuttgart - Wieder hat es eine Frau getroffen, die beinahe schon in ihrem Haus angekommen war. Wieder greift ein Täter die Frau brutal an. Dieses Mal stößt er die 88-Jährige in ein Gebüsch. Wieder so ein Fall, wie die Polizei seit Ende Juni bereits neun im Stadtgebiet gezählt hat. Laut der Polizei könnten die Taten unter Umständen auf das Konto ein und desselben Täters gehen. „Das Raubdezernat untersucht, ob ein Zusammenhang besteht. Die Täterbeschreibungen variieren zwar immer etwas, aber das könnte trotzdem passen“, sagt der Polizeisprecher Martin Schautz.

Mehr zum Thema

Auffällig ist das brutale Vorgehen: Opfer gestoßen und geschlagen

Die Reihe begann am 30. Mai. Die Polizei stellt dabei zwei Kategorien fest: Entweder schlug der Räuber auf einer Treppe zu, so geschehen am 2. Juni auf der Sonnenbergstaffel, oder er überfiel die Frauen kurz vor der Haustür. Besonders auffällig ist, dass der Täter dabei selbst bei betagten Opfern nicht davor zurückschreckt, sehr brutal zu handeln: Auf der Sonnenbergstaffel stieß der Täter eine 80-jährige Frau, sodass sie die Stufen hinab fiel. Auf der Alexanderstaffel schlug der Räuber die Frau mehrfach in den Rücken, nachdem er sie bereits umgerissen hatte. Eine 91-jährige Frau wurde in Bad Cannstatt vor der Haustür überfallen. Der Angreifer packte sie am Genick und schlug sie mit dem Gesicht gegen die Hauswand.

In allen Fällen beschrieben die Opfer den Angreifer zwischen 20 und 30 Jahre alt, dunkelhaarig und zwischen 1,65 und 1,70 groß. Manche schätzten den Angreifer als südländischen Typ ein, eine Frau hatte den Eindruck, er könne dem Aussehen nach aus dem arabischen Raum stammen. Für die Polizei sind das normale Unschärfen: „Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung. Die Körpergröße sieht man zum Beispiel immer in Relation zur eigenen Größe etwas anders“, sagt der Polizeisprecher. So könnte es trotz der Unterschiede bei der Alters- und der Größenangabe gut sein, dass es sich um denselben Mann handele.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90-57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.