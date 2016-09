Prostitution in Stuttgart Auf der dunklen Seite

Armut, Angst und Isolation prägen das Leben vieler Frauen, die sich prostituieren. Der Weg zurück in die Gesellschaft ist hart. Zwei Aussteigerinnen aus Stuttgart berichten.

Stuttgart - Benutzt. Marina (Name von der Redaktion geändert) spricht dieses Wort häufig aus, wenn sie mit fester Stimme von einer Zeit erzählt, die sie lieber niemals erlebt hätte. Marina hat als Prostituierte gearbeitet, fünf Jahre lang. Kraftlos habe sie sich währenddessen oft gefühlt, übermüdet, schambehaftet – und eben benutzt. Von Männern, „für die du nur ein Objekt bist“, wie sie sagt.

Marina stammt ursprünglich aus Norddeutschland, sie hat eine Ausbildung abgeschlossen, aber keine Stelle gefunden. „Ich wollte nicht zum Amt gehen und Hartz IV beantragen. Das war für mich mit Scham behaftet.“ Marina lernte jemanden kennen, der sich prostituierte und sie mit den Worten lockte: „Probier’s doch mal – da kannst du richtig viel Geld verdienen.“ Sie probierte es, weil sie aus ihrer finanziellen Notsituation heraus wollte, und rutschte hinein in die Prostitution.

Sie lernte andere Prostituierte kennen, die ihr erzählten, dass man in Süddeutschland viel besser verdienen könne. „Von da an war ich quasi Wanderhure“, erzählt die Frau, die heute Anfang 40 ist. Sie arbeitete in verschiedenen Städten, darunter auch Stuttgart, in Österreich und der Schweiz. Sie war nie lange an einem Ort, sondern Woche für Woche woanders. Denn die Freier möchten regelmäßig neue Frauen. Marina prostituierte sich in Laufhäusern, Terminwohnungen und Domina-Studios. Doch das große Geld, das man ihr anfangs versprochen hatte, blieb aus.

“Du fühlst dich wie Dreck“

Auch Ivana gelangte durch Versprechungen in die Prostitution. „Zu Hause in Rumänien war ich Kellnerin in einem Lokal am Strand. Es war eigentlich alles gut, aber das Geld hat nicht gereicht“, erzählt sie. 19 Jahre alt war die Rumänin, als man ihr gute Arbeit im Ausland versprach und sie nach Deutschland lockte. „Doch auf dem Weg hierher haben sie mir den Pass weggenommen. Ich bin in Stuttgart gelandet und musste mich prostituieren. Ich wollte weg, aber ich konnte nicht. Ich hatte keinen Ausweis mehr, ich konnte die Sprache hier nicht. Ich bin auf die dunkle Seite gerutscht. Ein Albtraum“, beschreibt die junge Frau den Beginn eines fünf Jahre dauernden Martyriums.

„Eine Woche, nach dem ich hier angekommen bin, habe ich mich im Spiegel angeschaut und das Gefühl gehabt, dass alles, was schön an mir gewesen ist, verschwunden war. Das Unschuldige war weg. Du fühlst dich wie Dreck“, sagt Ivana. Was die Prostitution aus ihr gemacht hat? „Ich habe keine Worte, das zu erklären“, antwortet sie und wendet den Blick ab. „Das ist kein Job. Das ist ein Gefühl, als würdest du mehrfach am Tag vergewaltigt werden. Jeden einzelnen Tag wollte ich da raus.“ Die Verzweiflung, die Ivana lange begleitet hat – in ihren Worten schwingt sie noch immer mit.

Drogen, um den Schmerz zu betäuben

Ähnlich traumatisch hat auch Marina ihre Zeit als Prostituierte erlebt: „Ich hatte Selbstmordgedanken. Ich wollte nicht mehr raus auf die Straße gehen, weil ich dachte, dass mir jeder sofort ansieht, was ich mache.“ Irgendwann begann sie Drogen zu nehmen – als Medikament, wie sie sagt, gegen die physischen und psychischen Schmerzen. Ivana kennt das: „Ich habe Drogen genommen, um damit fertig zu werden.“

Doch die Drogen waren letztlich ein weiterer Posten der Dinge, die täglich finanziert werden mussten. Die Tagesmiete im Laufhaus beträgt derzeit in Stuttgart mindestens 130 Euro, berichtet Ivana. Hinzu kommen regelmäßig Kosten für die Fahrt zu neuen Einsatzorten und die Preise für Werbung auf Internetportalen. Für die Freier hingegen gilt Ivana zufolge: „Heutzutage bekommst du für 30 Euro alles.“ Es braucht demnach mindestens fünf Kunden täglich, damit das Geld einigermaßen reicht. „Es gab Nächte, da stand ich auf der Straße und hab mir einfach nur gewünscht, dass noch ein Freier kommt, damit ich was zu essen habe“, sagt die Rumänin.

Mit den Schulden beginnt ein Teufelskreis

So kommt es, dass sich viele Prostituierte im Laufe der Zeit verschulden. Damit beginnt ein Teufelskreis, der den Ausstieg aus der Prostitution extrem schwer macht: „Um die Schulden zu begleichen, prostituieren sich die Frauen wieder – wie sollen sie sonst schnell an Geld kommen“, sagt Rosemarie Roller, Projektleiterin von „Plan P“, einer beruflichen Ausstiegs- und Orientierungsberatung für Frauen des Frauenunternehmens Zora in Stuttgart.

„Manchmal, wenn die Männer ausblieben, haben mir nette Kolleginnen zehn Euro für Essen geliehen“, erinnert sich Marina. Zur Seite legen konnte sie nichts. Einen Tag frei machen, das war nie drin, selbst dann nicht, wenn sie krank war. Viele andere verdienen an der Prostitution der Frauen, auch wenn diese – so wie Marina und Ivana – keinen Zuhälter haben: Es sind diejenigen, die Zimmer vermieten, diejenigen, die Internetportale betreiben, auf denen die Frauen potenzielle Freier auf sich aufmerksam machen. „Es geht nur um Geld“, betont Marina. Geld, von dem die Frauen selbst kaum etwas haben. Dennoch hat sie manchmal Männer abgelehnt – wenn sie ihr zu ekelhaft waren. „Dann habe ich doch lieber gehungert, um mir einen Rest Selbstachtung zu bewahren.“