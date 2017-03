Stuttgart Überfall auf Discounter

Von Christine Bilger 21. März 2017 - 12:15 Uhr

Die Polizei setzt für die Fahndung auch einen Hubschrauber ein (Symbolbild).Foto: dpa

Ein Räuber überfällt am Dienstagvormittag einen Supermarkt an der Biklenstraße in Untertürkheim. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter.

Stuttgart - Über Untertürkheim hat am Dienstagvormittag ein Polizeihubschrauber seine Runden gedreht. Die Besatzung unterstützte die Polizisten am Boden bei der Fahndung nach einem Räuber, der gegen 10 Uhr einen Supermarkt an der Biklenstraße überfallen haben soll.

Der Täter ist noch auf der Flucht

Der Täter soll die Kassiererin bedroht und Geld gefordert haben. Wie viel er erbeutete, ist noch nicht bekannt. Im Geschäft wurde laut der Polizei niemand verletzt. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg, der Täter sei noch auf der Flucht. Der Discounter öffnete kurz nach der Tat wieder.