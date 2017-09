Polizeieinsatz in Stuttgart-Nord Tiefgarage nach Wasserrohrbruch überschwemmt

Von red 24. September 2017 - 11:36 Uhr

Ein massiver Wasserrohrbruch im Stuttgarter Norden hat am Samstagabend die Polizei in Atem gehalten. Betroffen war vor allem eine Tiefgarage.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein Wasserohrbruch hat am Samstagabend in Stuttgart zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Wie die Stuttgarter Polizei mitteilt, war es gegen 22.10 Uhr in der Wiederholdstraße in Stuttgart-Nord unter der Fahrbahn zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Durch das austretende Wasser wurden die Bordsteine und Pflastersteine vor einer Tiefgarageneinfahrt nach oben gedrückt.

Mehr zum Thema

Die Tiefgarage, in der zehn Fahrzeuge abgestellt waren, stand bis zu 20 Zentimeter unter Wasser, ein Sachschaden sei aber nicht entstanden. Auch im angrenzenden Herdweg trat das Wasser aus der Straße aus. Hier musste der Verkehr in beide Richtungen für etwa eine Stunde umgeleitet werden, zu Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei nicht.