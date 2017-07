Polizei stoppt Auto in Backnang Sieben Personen „stapeln“ sich auf Rücksitz

Von red 08. Juli 2017 - 16:00 Uhr

Nur der Fahrer des Autos in Backnang hatte sich angeschnallt. (Symbolfoto) Foto: AP

Fünf Kinder und vier Erwachsene sind in einem Auto in Backnang unterwegs gewesen – nur der Fahrer war angeschnallt. Laut Polizei „stapelten“ sich die vier Kinder und zwei Erwachsenen ungesichert auf der Rückbank.

Backnang - Einer Streife in Backnang (Rems-Murr-Kreis) war am Freitag in der Eugen-Adolf-Straße ein Auto aufgefallen, in dem ein Kind auf der Rückbank herumturnte. Bei der anschließenden Kontrolle kam es noch dicker: Im Auto befanden sich fünf Kinder im Alter zwischen einem und 15 Jahren sowie vier Erwachsene.

Wie die Polizei berichtet, saßen die Kinder sowie die Eltern saßen auf der Rückbank „gestapelt“ ohne Kindersitz oder Sicherheitsgurt. Einzig der Fahrer hatte sich angeschnallt. Der Fahrer und die weiteren Verantwortlichen müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.