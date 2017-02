Polizei Ludwigsburg Mann spricht Teenagermädchen obszön an

Von red 28. Februar 2017 - 12:33 Uhr

Die Mädchen rennen Richtung Bahnhof davon, nachdem sie der Unbekannte anstößig angsprochen hat.Foto: dpa

Ein etwa 30-jähriger Mann beobachtet zwei Mädchen, die sich im Bereich einer Unterführung in der Nähe des Bahnhofs fotografieren. Er spricht sie unsittlich an und verfolgt sie später.

Vaihingen an der Enz - Ein etwa 30-Jähriger Mann hat am Montag in einer Bahnhofsunterführung in Vaihingen Enz (Kreis Ludwigsburg) zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren auf obszöne Weise angesprochen. Wie die Polizei berichtet, haben sich die Mädchen gegen 14 Uhr im Bereich der Unterführung an der Kreisstraße gegenseitig mit dem Handy fotografiert. Der Mann habe sie dabei beobachtet. Infolge sprach er sie an.

Der Mann verfolgt die Mädchen

Die Mädchen liefen darauf hin in Richtung Bahnhof davon. Der Unbekannte, der den Mädchen noch kurzzeitig gefolgt war, blieb anschließend in Bahnhofsnähe zurück. Die Teenager haben den Unbekannten als Mann mit normaler Statur und dunklem Teint beschrieben. Er ist etwa 180 cm groß, hat schwarze, kurze lockige Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einem roten Shirt, einer schwarzen Lederjacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet und sprach nur gebrochen deutsch. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, sich zu melden unter: 07042/94 10.