Polizei Kreis Ludwigsburg Tropen-Spinne im Discounter

Von red/pho 09. Februar 2017 - 15:04 Uhr

Bananenspinnen sind hochgiftig. Die Marktleitung befürchtete, eine solche Spinne im Markt zu haben und ließ den Discounter in Schwieberdingen erstmal geschlossen.Foto: dpa

Aufregung in Schwieberdingen: Eine tropische Spinne verzögert die Öffnung eines Discounters. Am Ende war es dann aber doch nicht die hochgiftige Bananenspinne.

Schwieberdingen - Für einige Aufregung und eine um mehrere Stunden verzögerte Ladenöffnung hat am Donnerstagmorgen eine ungewöhnliche Spinne in einem Discounter in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Mitarbeiterin das Krabbeltier gegen 06:45 Uhr in der Obst- und Gemüseabteilung entdeckt. Geistesgegenwärtig fing sie die Spinne mit einem Glas.

Der Discounter blieb geschlossen, weil die Mitarbeiter nicht ausschließen konnten, dass es sich um eine giftige, brasilianische Wanderspinne handelt. Die auch als Bananenspinne bekannte Webspinne gilt als sehr aggressiv und hochgiftig. Gelegentlich gelangen einzelne Exemplare der Bananenspinne in Bananenkisten auf Frachtschiffen nach Europa und werden dort in Supermärkten entdeckt.

Die von der Marktleitung alarmierten Polizeibeamte brachten die Spinne in „einem geeigneten Behältnis“ zur Begutachtung in die Stuttgarter Wilhelma, während die Unternehmensleitung einen Fachbetrieb beauftragte, den Markt auf weitere Exemplare zu durchsuchen.

Bald folgte doppelte Entwarnung: Bei der Begutachtung der Spinne stellte sich heraus, dass es sich um eine ungefährliche tropische Spinne handelt. „Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Krabbenspinne handelt“, sagte der Polizeisprecher Peter Widenhorn. „Die ist völlig ungefährlich und man kann es dem Unternehmen nicht anlasten, dass so eine Spinne dort auftaucht“, sagt Widenhorn. Die Spinne soll nach Angaben der Polizei etwa vier Zentimeter groß gewesen sein und damit wesentlich kleiner als eine Bananenspinne, deren Weibchen es auf eine Spannweite von bis zu 13 Zentimetern bringen.

Als dann auch noch der Fachbetrieb vermeldete, dass sich bei der intensiven Überprüfung des Marktes keine weiteren Spinnen finden ließen, konnte der Discounter seine Türen gegen 12 Uhr öffnen.