Bönnigheim Alkoholisierter Lkw-Fahrer feuert Schuss ab

Von red 01. März 2017 - 12:14 Uhr

Aus unbekannten Gründen feuert ein Lkw-Fahrer einen Schuss auf einem Feldweg ab.Foto: dpa

Ein Zeuge beobachtet die auffällige Fahrweise eines Lastwagenfahrers, hört einen Schuss und ruft die Polizei. Die Polizisten finden den Betrunkenen in seinem Führerhaus auf einem Feldweg.

Bönnigheim - Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf einem Feldweg in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) einen Schuss abgefeuert. Die Polizei berichtet, dass ein aufmerksamer Zeuge die Beamten rief, weil ihm die Fahrweise des Mannes aufgefallen war. Der 36-Jährige war auf der Cleebronner Straße vermutlich zu schnell unterwegs. Er kam einmal von der Fahrbahn ab und bog schließlich nach einer Weinkellerei abrupt in einen Feldweg ein. Kurz darauf hörte der Zeuge den Schuss.

Die Polizei findet eine Schreckschusswaffe im Führerhaus

Die Polizisten trafen den 36-Jährigen auf dem Fahrersitz des Lkw an und stellten fest, dass er alkoholisiert war. Die Schreckschusswaffe fanden sie im Führerhaus. Sowohl die Waffe, als auch sein Führerschein wurden beschlagnahmt.

Der Lkw-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.