Polizei-Aktion in Stuttgart Dutzende Falschparker abgeschleppt

Von red 13. Mai 2017 - 19:09 Uhr

Polizei und Ordnungsamt gingen in Stuttgart rigoros gegen Dutzende von Autos in einer Abschleppaktion vorFoto: dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten Falschparker in der Stuttgarter Innenstadt nichts zu lachen: Polizei und Ordnungsamt gingen rigoros gegen Dutzende von Autos in einer Abschleppaktion vor.

Stuttgart - Polizeibeamte der Verkehrsüberwachung und Mitarbeiter des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Stuttgart haben in der Nacht zum Samstag bei einer gemeinsamen Aktion in Stuttgart-Mitte 53 Fahrzeuge abgeschleppt.

Die Beamten legten bei dem Einsatz, der in der Zeit von 20 bis 2 Uhr durchgeführt wurde, ihr Augenmerk vor allem auf Falschparker, die in Brandschutz- oder Fußgängerzonen parkten sowie auf Autofahrer, die widerrechtlich Behindertenparkplätze nutzten.

Neun Fahrzeughalter kamen noch rechtzeitig zu ihren Fahrzeugen und konnten damit das Abschleppen verhindern.