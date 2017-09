„Ninja Warrior Germany“ bei RTL So schauen die Kandidaten aus der Region Stuttgart das Finale

Von len 28. September 2017 - 09:50 Uhr

Ob gemütlich mit Familie und Freunden oder im großen Public Viewing-Stil – die „Ninja Warrior“-Finalisten aus der Region Stuttgart wissen, wie sie sich das Finale schauen werden. Wir haben mit ihnen gesprochen.





Stuttgart - Am Sonntag balancieren, schwingen, rennen und hangeln die Kandidaten von „Ninja Warrior Germany“ vorerst zum letzten Mal durch den Parcours. Das Finale der Action-Sendung wurde bereits aufgezeichnet und wird am 1. Oktober bei RTL ausgestrahlt. Wir haben die Kandidaten aus der Region Stuttgart gefragt, wie sie sich die Fernsehsendung am Sonntag anschauen werden.

„Ich weiß noch gar nicht, ob ich mir die Sendung überhaupt anschauen kann“, sagt Topfavorit Benjamin Grams aus Lorch bei Stuttgart. Der Parcours- und Freerunning-Athlet sei an diesem Tag beruflich in Österreich. Der Termin könne bis spät in den Abend dauern. Die Halbfinalsendung hat er sich im kleinen Kreis mit seinem Mitbewohner angeschaut. Grams kommt ursprünglich aus Lorch bei Stuttgart, ist aber kürzlich nach Köln in eine WG gezogen.

Seine „Ninja Warrior“-Kameraden haben dagegen schwerere Geschütze aufgefahren. Bei Daniel Gerber aus Ostfildern hat sich ein regelrechtes „Ninja-Warrior“-Ritual etabliert: Vor jeder Folge von „Ninja Warrior“ isst der 20-Jährige mit Familie und Freunden, danach schauen alle zusammen die Action-Sendung – so auch am Finalabend.

Erst Fallschirmspringen, dann „Ninja-Warrior“-Finale

Yasin El Azzazy aus Murr im Landkreis Ludwigsburg zeigt das Finale bei sich zu Hause im Public Viewing-Stil auf einer Großbildleinwand. „Wer will, der darf kommen“, sagt er. So habe er es bereits bei der Ausstrahlung des Halbfinales gemacht. Nachdem er beim Halbfinale zu sehen war, war die Resonanz auf Facebook groß: „Alte Schulkameraden und Personen, mit denen man nicht so viel Kontakt hat, waren von meinem Auftritt positiv überrascht“, erzählt er.

Bei Moritz Hans von den „Hans-Brüdern“ steht am Sonntag gleich zweimal Action auf dem Programm: „Am Sonntagmittag habe ich zwar noch einen Fallschirmsprung und weiß noch nicht, wann ich zurück bin, ich denke aber, dass ich die Sendung mit Familie und Freunden anschauen werde.“ Das Halbfinale hat sich der Stuttgarter mit Freunden angesehen. „Während der Ausstrahlung haben mich Bekannte aus der Schulzeit angerufen und meinten, dass sie mich gerade zufällig im Fernsehen gesehen haben“, erzählt der Sportkletterer. Für ihn ist das ein positiver Nebeneffekt der Sendung: „Man kommt wieder mit Leuten in Kontakt, die man schon ewig nicht mehr gesehen oder gehört hat“.

Wer die Kandidaten aus der Region Stuttgart sind, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch. Wie weit die vier Athleten kommen, zeigt sich am Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL.