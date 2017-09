Ninja Warrior Germany 2017 Zwei Kandidaten aus der Region Stuttgart erreichen Finale

Von red 24. September 2017 - 23:06 Uhr

Daniel Gerber aus Ostfildern und Benjamin Grams aus Lorch erreichen bei der RTL-Sendung Ninja Warrior Germany 2017 das Finale. Einer der beiden schaffte fast Unmenschliches.





Stuttgart - Moderator Frank Buschmann staunte: „Das ist unmenschlich.“ Und Jan Köppen fügte an: „Das war der helle Wahnsinn.“ Benjamin Grams aus Lorch in der Region Stuttgart legte am Sonntagabend beim Halbfinale der RTL-Sendung „Ninja Warrior Germany 2017“ eine beeindruckende Performance hin, qualifizierte sich locker fürs Finale und ist nun Topfavorit auf den Titel.

Damit jedoch nicht genug. In Daniel Gerber aus Ostfildern schaffte es noch ein zweiter Kandidat aus der Region Stuttgart ins Finale und kann nun ebenfalls nach dem großen Erfolg greifen.

Ob er an Benjamin Grams, einem wahren Parcours-Freak vorbeikommt, müssen aber er und die anderen Kandidaten erst noch beweisen.