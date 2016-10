Netzreaktionen zur VfB-Pokalpleite „Schade. Nicht mehr. Nicht weniger.“

Von Christoph Masurek 26. Oktober 2016 - 09:56 Uhr

Trotz hängender Köpfe im Borussia Park ist die Pleite im DFB Pokal für viele Fans nicht sonderlich schwerwiegend.Foto: Getty

Mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal kann der VfB Stuttgart den Fokus auf den Wiederaufstieg legen. So hat die Niederlage für viele Fans sogar einen positiven Beigeschmack, wie unsere Twitter-Auswahl zeigt.

Gladbach - Nach dem 0:2-Treffer in der 84. Spielminute durch Lars Stindl gab sich der VfB Stuttgart in der zweiten Pokalrunde gegen Borussia Mönchengladbach geschlagen. Eine durchschnittliche Leistung reichte der Fohlenelf, um die zu harmlos agierenden Stuttgarter zu schlagen und somit in das Achtelfinale des DFB-Pokal einzuziehen.

In den sozialen Netzwerken schenken die VfB-Fans der Niederlage wenig Aufmerksamkeit. Viele sind der Meinung, dass der Fokus auf den Ligabetrieb sowieso wichtiger sei und nun die volle Konzentration auf den Wiederaufstieg gerichtet werden könne. Außerdem steht ja am kommenden Sonntag noch ein wichtiges Derby auf dem Zettel, dessen Ausgang wesentlich bedeutungsvoller für die Fans ist.

Wir haben die Reaktionen der Fans gesammelt.

Vieles war ordentlich, aber bei nem CL-Teilnehmer reicht es momentan einfach nicht. Trotzdem hat sich der #VfB ordentlich verkauft #BMGVfB— Michi H. (@Heinlinho25) 25. Oktober 2016

Ab sofort gilt Sonntag, da gibts keine Ausreden. Sieg oder Vereinswechsel. #VfB— Seriouz (@SeriouzRH) 25. Oktober 2016

Damit wär das auch erledigt. Jetzt voller Fokus auf das wichtige Spiel am Sonntag! #VfB— Patrick (@RUNVfB) 25. Oktober 2016

Hätte auch schlimmer kommen können. Einfach das Positive aus der ersten halben Stunde nehmen und auf Sonntag konzentrieren #VfB #bmgVfB— Godzilla0815 (@Godzi0815) 25. Oktober 2016

Für andere wiederum war klar, wer maßgeblich an der Niederlage beteiligt war.

Sunjic wieder an beiden Treffern beteiligt... also natürlich unbteteiligt, er macht ja nix. Groß. #VfB— Flo Fi (@Munifornication) 25. Oktober 2016

Immer wieder dieser Sunjic... #VfB— Michael Blank (@pimbeam) 25. Oktober 2016

Zusammenfassend sahen viele VfB-Fans das Spiel so: