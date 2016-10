Stimmen zum VfB-Spiel "Kräfte sammeln und auf das Derby konzentrieren"

Der VfB hat für keine Überraschung gesorgt, die Fohlen haben ihre Pflicht erfüllt.Foto: Pressefoto Baumann

Keine Sensation tief im Westen der Republik: Der VfB Suttgart hat das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

Mönchengladbach - Der VfB Stuttgart konnte in der 2. Runde des DFB-Pokal nicht für eine Überaschung sorgen. Trotz einer engagierten und ordentlichen Leistung unterlag die Wolf-Elf mit 0:2 (0:1). Die Gladbacher Fohlen zeigten sich enorm effizient und abgeklärt vor dem Tor. Entscheidender Mann war Angreifer Fabian Johnson. Der US-Nationalspieler erzielte vor der Pause das 1:0 und legte Kapitän Lars Stindl im zweiten Spielabschnitt das 2:0 auf.

Für den VfB geht es noch in der Nacht mit dem Bus zurück nach Stuttgart, um möglichst viel Zeit zur Vorbereitung auf das Derby gegen den KSC an diesem Sonntag zu haben (Anstoß 13.30 Uhr in Karlsruhe/Liveticker). Nach der Partie äußerten sich die Protagonisten zur Partie. Wir haben die Stimmen für Sie gesammelt.

Mönchengladbach-Trainer Schubert: „Ich bin insgesamt zufrieden, da wir auf einen guten Gegner getroffen sind. Es war klar, dass wir Geduld brauchen werden. Die Stuttgarter sind gut gestanden und bei uns hat es ein wenig gedauert, bis wir unsere Positionen gefunden haben. Im Spielverlauf haben wir aber immer mehr Zugriff auf das Geschehen bekommen und letztlich auch wenige gefährliche Situationen des Gegners zugelassen. Das Weiterkommen war für uns wichtig.“

VfB-Trainer Hannes Wolf: „In den ersten 30 Minuten war es ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben nicht viel zugelassen und hatten auch gute Momente nach vorne, ohne aber zu einem entscheidenden Abschluss zu kommen. Beim ersten Gegentor sind wir mit hoher Qualität ausgekontert worden. Danach ist das Spiel zugunsten der Gladbacher gekippt. Die Geschwindigkeit und das Spiel in die Tiefe des Gegners haben wir nicht richtig in den Griff bekommen. Insgesamt war es dennoch ein gutes Spiel von uns, allerdings hätten wir eine Top-Leistung benötigt, um hier weiterzukommen. Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg der Gladbacher.“

VfB-Kapitän Christian Gentner: „In der ersten Hälfte hat uns in den entscheidenden Momenten vor dem gegnerischen Tor der Mut ein wenig verlassen. Der Rückstand fällt dann unglücklich. Die Gladbacher haben danach immer wieder ihre Geschwindigkeit ausgespielt. Für uns geht es nun darum, zu regenerieren, Kräfte zu sammeln und uns voll das wichtige Derby am Sonntag zu konzentrieren.“

Gladbach-Angreifer André Hahn zu seiner Vorbereitung des 1:0 per Hacke: "Ich habe in der Presse gelesen, dass ich nicht so der Filigrantechniker bin. Denen musste ich es ja zeigen. Die Führung war für uns enorm wichtig. Wir hätten bei den vielen Chancen den Sack früher zumachen müssen."