Nandu in Stuttgart-Degerloch gesichtet Hansi findet nicht mehr nach Hause

Von Christine Bilger 26. September 2017 - 14:54 Uhr

Der Nandu rennt über die Mittlere Filderstraße. Foto: red

Der Nandu aus Plieningen taucht immer mal wieder auf, zuletzt in der Nähe des Fernsehturms. Der zweijährige Hahn heißt Hansi, und sein Besitzer macht sich große Sorgen.

Stuttgart - Der Nandu ist wieder aufgetaucht: Eine Leserin unserer Zeitung hat ihn am Montag gegen 14.30 Uhr an der Mittleren Filderstraße gesehen. „Das arme Tier. Er rannte ganz aufgescheucht mitten über die Straße“, schildert die Stuttgarterin. Dann sei der große Vogel auch noch gestrauchelt und hingefallen. „Aber er stand gleich wieder auf“, sagt sie. Er sei dann weitergerannt und schließlich Richtung Fernsehturm im Wald verschwunden. „Hoffentlich passiert ihm nichts“, sagt die Autofahrerin.

Mehr zum Thema

Der Nandu kommt aus einer achtköpfigen Familie

Das hofft auch sein Besitzer. Er hält seit mehr als fünf Jahren Nandus in Plieningen, der ausgebüxte Vogel ist in seinem Gehege geschlüpft. Hansi heißt er. Der Halter ist besorgt: „Ich fürchte, man kriegt ihn jetzt nicht mehr. Er will ja heim zu seinen sieben Brüdern und Schwestern. Aber er findet den Weg nicht“, sagt der Koch, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

„Förster und Polizei sind informiert und helfen bei der Suche“, fügt der Plieninger hinzu. Auf seiner Flucht aus dem Gehege muss das Tier in Panik geraten und dabei ungeahnte Kräfte entwickelt haben: „Wir haben das mit drei Zäunen gesichert. Einen, der 1,60 Meter hoch ist, habe der Vogel einfach umgerannt, einen 1,40 Meter hohen Zaun übersprungen. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemand den Vogel sieht.