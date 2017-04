Familiendrama in Unterensingen Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Von hol 23. April 2017 - 14:57 Uhr

Noch ist unklar, auf welche Weise ein 45-jähriger Vater seine beiden Kinder in Unterensingen getötet hat. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt.





Unterensingen - Nach dem Familiendrama in Unterensingen, bei dem drei Menschen getötet wurden, versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Details zum Ermittlungsstand wollte die Polizeidirektion Reutlingen am Sonntag nicht nennen. Weitere Einzelheiten werde man in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart erst Anfang der Woche nach der Obduktion der beiden Kinderleichen sowie des Vaters, der Suizid begangen hat, nennen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hat ein 45-jähriger Familienvater am Freitag in den frühen Morgenstunden seine beiden vier und acht Jahre alten Kinder in der eigenen Wohnung im Ortskern von Unterensingen getötet. Anschließend ist er zum Aichtalviadukt gefahren. Eine Frau hatte den Vater gegen 6.45 Uhr am Brückengeländer gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Bevor die Rettungskräfte eingetroffen waren, war der 45-Jährige in den Tod gesprungen. Wenig später kam der zweite Notruf. In der Wohnung des Vaters seien die beiden Kinder der Familie leblos aufgefunden worden. Der Grund für die Tat waren aller Wahrscheinlichkeit nach eheliche Probleme. Der Mann hatte Einzelheiten dazu im Internet veröffentlicht.