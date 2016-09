München Mann stürzt auf Gehweg vier Meter tief

Von red/dpa 21. September 2016 - 13:09 Uhr

Ein Mann stürzte mitten auf einem Gehweg in einen Schacht.Foto: dpa

Ein Mann will in München gerade sein Wohnhaus betreten – da stürzt er in einen vier Meter tiefen Schacht.

München - Mitten auf einem Gehweg ist ein Mann in München plötzlich vier Meter tief in einen Sickerschacht gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr vom Mittwoch hatte der 40-Jährige am Dienstagabend gerade sein Wohnhaus betreten wollen, als er kurz vor dem Eingang auf einen Kanaldeckel trat, der nachgab.

Der Mann fiel in den Schacht – hatte jedoch Glück im Unglück, denn er kam mit leichten Verletzungen davon. Die genaue Unfallursache war zunächst offen.