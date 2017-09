Mordprozess Asien-Perle Schwarzgeld und Scheinehe

Von Phillip Weingand 13. September 2017 - 13:13 Uhr

Im Prozess um den Mord an einer Backnanger Restaurantchefin hat einer der beiden Söhne ausgesagt – dabei kamen einige Familiengeheimnisse ans Licht.





Stuttgart/Backnang - Im Prozess um den Mord an der Chefin des Backnanger Restaurants Asien-Perle hat am Mittwochvormittag der ältere Sohn des Opfers ausgesagt. „Auch wenn manche Dinge unangenehm sein werden, müssen Sie wahrheitsgemäße Angaben machen“, hatte der Vorsitzende Richter ihn zuvor noch erinnert. Das tat der Jurist nicht ohne Grund: Immer wieder kamen in der öffentlichen Verhandlung Dinge ans Licht, über die kaum jemand gerne sprechen dürfte.

Der 31-Jährige erzählte, wie er am 4. März von einem Angestellten angerufen und zur Asien-Perle zitiert worden war. Mit zwei Sanitätern hat er dann seine Mutter blutüberströmt und gefesselt im Toilettenraum entdeckt. „Ein Sanitäter sagte, die Leichenstarre sei schon eingetreten, und uns nach draußen geschickt. Diese Worte sind mir seitdem im Kopf geblieben“, sagte der Sohn des Opfers, der in China geboren und in Holland und in Backnang aufgewachsen und zur Schule gegangen ist.

Restaurantchefin mit mutmaßlichem Schwarzgeld am Flughafen erwischt

Die Fragen nach den traumatisierenden Erinnerungen vom Tatort waren nicht die einzig unangenehmen: Der junge Mann, dem das spätere Mordopfer offiziell die Leitung der Asien-Perle übertragen hatte, musste auch über mutmaßliches Schwarzgeld Auskunft geben. Immerhin war seine Mutter im Jahr 2010 zweimal am Frankfurter Flughafen erwischt worden – einmal mit 140 000, einmal mit knapp 30 000 Euro im Gepäck. Das Geld sei „möglicherweise zum Teil Schwarzgeld“ gewesen und habe zur Tilgung von Schulden, aber auch zum Ansparen nach China gebracht werden sollen, sagte der Sohn nun aus. Ermittlungsansätzen, wonach beim Mordfall auch organisierte Kriminalität eine Rolle gespielt haben könnte, widersprach er entschieden.

Die Frage, wie in der Asien-Perle mit Geld umgegangen wurde, ist insofern für den Mordfall relevant, als dass das Mordopfer große Mengen Bargeld in einem Privatzimmer im Restaurant aufbewahrt hatte – die Täter hatten dort mehrere Tausend Euro liegen lassen. Warum, ist ungeklärt. Die beiden Angeklagten hatten gegenüber dem psychiatrischen Gutachter behauptet, bei dem Raub fremde Stimmen gehört zu haben und geflohen zu sein – das Opfer habe zu diesen Zeitpunkt noch gelebt.

Das Mordopfer hatte kein leichtes Leben

Ein weiteres Familiengeheimnis, das im Prozess ans Licht kam, ist das Verhältnis des Mordopfers zu einem seiner fünf Brüder: Der Sohn räumte ein, dass die beiden eine Scheinehe geführt hätten, um dem Mann einen Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen.

Aie W., die Chefin der Asien-Perle, hatte seinen Schilderungen zufolge kein leichtes Leben: Sie wurde 1963 in einer ländlichen Gegend in Südchina geboren und sei nur kurz zur Shule gegangen, weil sie in der Landwirtschaft ihres Vaters helfen musste. Sein Vater sei erkrankt und gestorben, als er drei Jahre alt gewesen sei, sagte der 31-Jährige. Anfang der 1990er-Jahre zog die Familie nach Holland, zum zweiten Mann von W. Er sei spielsüchtig und gewalttätig gewesen – „das war für uns Kinder schlimm“, so der 31-Jährige. Auch Aie W.s dritter Mann sei anfangs hilfsbereit und nett gewesen – dann habe er sich gewandelt.

An seiner Mutter hatte einer der Angeklagten in seiner Aussage kein gutes Haar gelassen, er hatte ihr Geiz und Herrschsucht vorgeworfen. Dem trat nun ihr Sohn entgegen: „Sie war charakterstark und wusste, was sie will. Aber sie war auch ein sehr lieber Mensch und hat immer gern geholfen.“