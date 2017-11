Ludwigsburg Unbekannter bedroht 25-Jährigen mit Messer

Von red 12. November 2017 - 12:21 Uhr

Die Polizei sucht den unbekannten Täter (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Ludwigsburg am Arsenalplatz unterwegs. Auf einmal wird er von einer Person herumgerissen. Der Unbekannte hält ihm ein Messer vor.

Ludwigsburg - In der Nacht zu Sonntag ist es am Arsenalplatz in Ludwigsburg zu einem Überfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 25-jähriger Passant am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr am Arsenalplatz von einer unbekannten männlichen Person an den Schultern gepackt und herumgerissen. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Unbekannte den 25-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld auf. Dieser konnte sich jedoch für einen kurzen Moment losreißen, sich einige Meter absetzen, ehe er vom Täter wieder eingeholt und nochmals gepackt wurde.

Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall

Unter erneutem Vorhalt des Messers händigte der 25-Jährige dem Unbekannten schließlich eine geringe Menge Bargeld aus. Der Täter flüchtete. Der 25-Jährige wurde durch das Gerangel im Gesicht leicht verletzt. Der Unbekannte wird als 20-25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Die Haare waren schwarz, kurz und mit Gel nach hinten geformt.

Bekleidet war er mit einem türkisfarbenen Pullover. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-9 zu melden.