Ludwigsburg Schlägerei am Bahnhof

Von red/dja 12. Mai 2017 - 15:17 Uhr

Die Ermittlungen zu der Prügelei dauern an (Symbolbild).Foto: dpa

Am Donnerstagabend geraten zwei junge Männer aus unbekannten Gründen aneinander. Sie beginnen eine Prügelei am Ludwigsburger Bahnhof.

Ludwigsburg - Am Donnerstagabend sind bei der Polizei mehrere Anrufe eingegangen, die über eine Schlägerei am Bahnhof in Ludwigsburg informierten.

Mehr zum Thema

Zwei 17 und 27 Jahre alte Männer, die sich kannten, waren aus unbekannter Ursache gegen 21:30 Uhr aneinander geraten und hatten sich in der Nähe des Haupteingangs der Bahnhofstraße geschlagen. Der Ordnungsdienst kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um die beiden alkoholisierten Streithähne. Vermutlich wurde keiner der Kontrahenten verletzt. Die Ermittlungen dauern an.