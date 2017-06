Ludwigsburg Rabiater Ladendieb kommt ins Gefängnis

Von red/dja 29. Juni 2017 - 13:29 Uhr

Die Polizei konnte den Dieb festnehmen. Foto: dpa

Mehrere Kunden beobachten einen Mann dabei, wie er versucht, in einem Geschäft etwa zu stehlen. Der Dieb will flüchten. Dabei entsteht eine Rangelei.

Ludwigsburg - Mit einem rabiaten Ladendieb hatten es am Dienstagnachmittag die Mitarbeiter und Kunden eines Geschäfts in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zu tun.

Gegen 16.30 Uhr wurde der 41-Jährige von einer Zeugin beim Diebstahl beobachtet, so die Polizei. Als sie den Geschäftsführer verständigte, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Darauf wurde ein 37-jähriger Kunde aufmerksam, der den mutmaßlichen Dieb im Bereich des Ausgangs stellte. Bei der folgenden Rangelei ging die Brille des 37-Jährigen zu Bruch, der Tatverdächtige konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen.

Polizisten fanden bei der Durchsuchung ein Messer

Bei der Durchsuchung seiner Umhängetasche stellten die Polizisten neben dem Diebesgut auch ein Einhandmesser sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg am Mittwoch gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 41-Jährigen Haftbefehl wegen schweren räuberischen Diebstahls. Der Mann kam ins Gefängnis.