Ludwigsburg Männer attackieren Streitschlichter

Von red/dja 24. April 2017 - 16:42 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Freiberg am Neckar.Foto: dpa

Am frühen Sonntagmorgen kommt es zu einem Streit in einer Diskothek. Ein 21-Jähriger schlichtet. Auf dem Heimweg wird er von zwei Männern verfolgt, die schließlich auf ihn einschlagen.

Freiberg am Neckar - Am frühen Sonntagmorgen ist es zwischen 1 und 2 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in Freiberg am Neckar-Geisingen (Kreis Ludwigsburg) gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war einem 21-Jährigen vor einer Diskothek in der Planckstraße ein Streit zwischen zwei Frauen und zwei Männern aufgefallen. Mit Hilfe von zwei Sicherheitsmitarbeitern griff er schlichtend ein und machte sich anschließend auf den Heimweg.

Im weiteren Verlauf bemerkte der Mann, dass er von einem Auto verfolgt wurde. Der Wagen fuhr an dem Streitschlichter vorbei und hielt auf dem Parkplatz der Lugaufhalle im Bereich der Artur-Benseler-Straße an. Als der 21-Jährige das Auto passiert hatte, stiegen die beiden Männer, die zuvor in den Streit vor der Diskothek involviert waren, aus und liefen ihm in Richtung des Wohngebiets Löchlesäcker hinterher.

Polizei gibt Personenbeschreibung heraus

Kurz darauf gingen die Männer verbal auf den 21-Jährigen los und attackierten ihn dann auch mit Schlägen und Tritten, wodurch er verletzt wurde. Nach dem Angriff liefen die beiden Schläger in Richtung des Parkplatzes davon. Bei den unbekannten Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Einer von ihnen ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine stämmige Figur, trug braune, eventuell längere Haare und einen Vollbart. Darüber hinaus hatte er eine weiße Baseballmütze auf und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen.

Sein Begleiter wird laut Polizei als eher schmächtig beschrieben, etwa 1,85 Meter groß, hat blonde, kurze, wuschelige Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans sowie schwarze Turnschuhe. Die beiden Frauen aus dem Streit vor der Diskothek wurden als maximal 20 Jahre alt beschrieben und waren mit hellen Hosen und blauen Jeansjacken bekleidet. Sie werden ebenfalls darum gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07141/64378-0 in Verbindung zu setzen .