Bahnhof Echterdingen Exhibitionist onaniert und springt auf die Gleise

Von kap 16. Juli 2017 - 21:15 Uhr

Ein Exhibitionist hat in Leinfelden-Echterdingen die Polizei in Atem gehalten. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 33 Jahre alter, betrunkener Exhibitionist hat am Bahnhof Echterdingen vor Passanten onaniert und ist danach vor der Polizei auf die Gleise geflüchtet. Der Bahnverkehr musste gesperrt werden.

Leinfelden-Echterdingen - Ein 33 Jahre alter betrunkener Exhibitionist hat am Samstagnachmittag die Polizei in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in Atem gehalten.

Wie die Beamten berichten, fiel der Mann mehreren Passanten auf, wie er am Bahnhof Echterdingen mit heruntergelassener Hose umherging und onanierte. Dann begab er sich nach unten zu den Bahngleisen, wo er auf die Polizei traf. Als die Beamten ihn ansprachen, ging der Mann mit einem Holzstock in drohender Haltung auf die Streifenbesatzung zu und flüchtete anschließend auf den Gleisen in Richtung Flughafen, weshalb der Bahnverkehr kurzfristig gesperrt werden musste.

Der 33-Jährige konnte letztendlich an einem Flughafenparkhaus in Gewahrsam genommen werden. Er wurde in einer Psychiatrie aufgenommen und muss sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie weiterer Delikte strafrechtlich verantworten. Bereits vor diesem Vorfall soll der Mann im Linienbus zwischen Stetten und Echterdingen durch ein aggressives, beleidigendes und unsittliches Verhalten gegenüber Fahrgästen aufgefallen sein. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/90913 um Zeugenhinweise.