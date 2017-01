Leinfelden-Echterdingen Alkoholisierte Flüchtlinge liefern sich Massenschlägerei

Von red 10. Januar 2017 - 12:46 Uhr

Die Polizei muss zu einer Schlägerei in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Leinfelden-Echterdingen ausrücken.Foto: dpa

Größerer Zwischenfall in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen. Bis zu 15 Bewohner liefern sich eine wilde Schlägerei.

Leinfelden-Echterdingen - Erst am vergangenen Wochenende war es in einer Unterkunft für Flüchtlinge im Kreis Esslingen zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung gekommen. In Wolfschlugen waren dabei sogar Polizisten verletzt worden (zum ganzen Artikel geht es hier).

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es nun in einem Asylbewerberheim in Leinfelden-Echterdingen zu einer Massenschlägerei von etwa zehn bis 15 Flüchtlingen gekommen. Einigen davon waren stärker alkoholisiert.

18-Jähriger aus Eritrea festgenommen

Wie die Polizei berichtet, mussten mehrere Streifenwagen zu der Unterkunft in der Leinfelder Straße ausrücken. Zunächst war es gegen 0.45 Uhr zu Handgreiflichkeiten unter zehn bis 15 teils alkoholisierten Bewohnern gekommen.

Als im Rahmen der Ermittlungen die Identität eines 18-jährigen aus Eritraea festgestellt werden sollte, leistete er Widerstand, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Als er daraufhin einen Schwächeanfall vorgab, wurde vorsorglich der Rettungsdienst verständigt.

Nach ärztlicher Untersuchung, die keine behandlungswürdigen Symptome erbrachte, wurde der 18-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen, musste aber auf richterliche Entscheidung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Zweiter Einsatz in der Unterkunft

Gegen 3.20 Uhr mussten die Einsatzkräfte wieder in die Unterkunft fahren, weil es zwischen dem 18-Jährigen und einem 30-jährigen Landsmann erneut zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen war. Als die Security-Mitarbeiter einzugreifen versuchten, bewarf der 18-Jährige diese mit einem Stuhl. Verletzt wurde hierbei niemand.

Hiernach wurde der Beschuldigte auf richterliche Anordnung bis zum Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.