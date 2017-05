Leiche im Stuttgarter Westen Toter im Wald gibt der Kripo Rätsel auf

Von Wolf-Dieter Obst 12. Mai 2017 - 15:27 Uhr

In einem Wald wurde ein Toter gefunden – seine Identität ist noch unklarFoto: 7aktuell.de/Adomat

Ein Toter liegt in einem Waldstück unterhalb der Solitude – ohne Papiere. Ein Mietwagen steht nur wenige Hundert Meter entfernt auf einem Parkplatz. Doch ist der Mieter auch der Tote?

Stuttgart - Wer ist der unbekannte Tote, der am Fuße der Solitude in einem Waldstück an der Bergheimer Steige gefunden wurde? Seit fast einer Woche beschäftigt sich das zuständige Kripodezernat mit dem Fall eines etwa 60 Jahre alten Mannes, der womöglich aus den Niederlanden stammt. Dabei schien alles zunächst wenig problematisch. Weil man unter anderem das Auto fand, mit dem der Unbekannte zuletzt unterwegs gewesen sein dürfte – ein Mietwagen.

Nach Auffassung der Ermittler spricht bisher aber nichts dafür, dass der Unbekannte das Opfer eines Verbrechens wurde. „Es gibt keinen Hinweis auf einen gewaltsamen Tod oder Fremdverschulden“, formuliert es Polizeisprecher Stephan Widmann. Spaziergängerinnen hatten die Leiche am vergangenen Samstag abseits der Wege im Unterholz gefunden.

Die heißeste Spur: ein Mietwagen

Die Stelle ist mehrere Hundert Meter von einem Waldparkplatz am Fuße des kurvenreichen Abschnitts der Bergheimer Steige auf Gemarkung Stuttgart-West entfernt. Dort stand ein silbergrauer Kia Ceed Kombi mit Hamburger Kennzeichen – ein Mietwagen, der in Stuttgart von einem Holländer angemietet wurde, wie die Kripo herausfand. „Ob der Mieter auch der Tote ist, können wir aber nicht zweifelsfrei feststellen“, sagt Widmann. Seltsam ist jedenfalls, dass der Unbekannte keinerlei Papiere bei sich hatte. Ungewöhnlich für einen Touristen.

Oder war es ein Geschäftsmann? Wird er in Stuttgart vermisst? Der etwa 60 bis 65 Jahre alte Mann hat eine hohe Stirn und bräunliche Haare, trug ein hellblaues Feincordhemd, eine blaue Jeans und braune Schuhe. Die Polizei hofft, dass der Mann oder der Kia am vergangenen Samstag zwischen 14 und 18 Uhr in der Stadt aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 entgegengenommen.