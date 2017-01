Stuttgart-West Frontalcrash auf der Bergheimer Steige

Von red 23. Januar 2017 - 17:59 Uhr

Eine 28-jährige Opel-Fahrerin kommt auf der Bergheimer Steige in Stuttgart-West in den Gegenverkehr und kracht frontal in einen entgegenkommenden Toyota. Die Steige muss komplett gesperrt werden.





Stuttgart-West - Eine 28-jährige Frau ist am Montagnachmittag auf der Bergheimer Steige im Stuttgarter Westen mit ihrem Opel frontal mit einem entgegenkommenden Toyota zusammengeprallt. Beide Fahrerinnen sind leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 28-Jährige gegen 16.05 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Bergheim kommend Richtung Solitude. In einer Linkskurve touchierte sie offenbar aus Unachtsamkeit zunächst den Bordstein. Dadurch geriet der Opel ins Schleudern, kam auf den Gegenfahrstreifen und krachte mit dem entgegenkommenden Toyota zusammen.

Bergheimer Steige war komplett gesperrt

Rettungskräfte versorgten die beiden Fahrerinnen vor Ort und brachten sie vorsichtshalber in Krankenhäuser. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro betragen. Die Bergheimer Steige musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden.