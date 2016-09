Kurioser Vorfall am Bahnhof Böblingen Mann macht Servicepoint zu Internet-Café

Von red/brb 15. September 2016 - 12:22 Uhr

Erst will er sein Handy im Servicepoint laden, dann den Geschäfts-PC nutzen: Ein Unbekannter wurde am Bahnhof Böblingen gegenüber Deutsche-Bahn-Mitarbeiterinnen ausfällig.Foto: AFP

In einem Servicepoint der Deutschen Bahn in Böblingen hat ein Unbekannter für Aufregung gesorgt: Er wollte an den Geschäfts-PC, um sich bei Facebook einzuloggen.

Böblingen - Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag wegen seines Facebook-Accounts Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn an der Auskunft in Böblingen beleidigt.

Wie die Polizei meldet, kam der etwa 40 Jahre alte Mann bereits am Montag in den Servicepoint am Bahnhof in Böblingen und wollte dort an einer Steckdose sein Handy laden. Anschließend bat er die Mitarbeiterinnen, ihm ein Facebook-Profil einzurichten. „Irgendjemand hat das dann auch gemacht“, sagt Polizeisprecherin Yvonne Schächtele. Am Mittwoch kam der Mann dann wieder zur Auskunft – und wollte dieses Mal, dass man ihn an den Geschäfts-PC lässt, damit er die Angaben in seinem Facebook-Profil ändern kann. Als ihm das verwehrt wurde, soll der Mann die Mitarbeiterinnen beleidigt haben.

Daraufhin erteilte ihm eine der beiden Mitarbeiterinnen ein Hausverbot, was ihn dazu bewegte, erneut ausfällig zu werden, bevor er ging. Gegen den Unbekannten wurde Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Der Mann ist etwa 40 Jahre alt ist, hat einen Dreitagebart und trug ein rotes Stirnband. Er hat ein Augenbrauen-Piercing und tätowierte Arme. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07031/13-2500 entgegen.