Kurioser Fall in Dettingen an der Erms Fremdes Auto in der Garage

Von red 03. November 2016 - 12:48 Uhr

Was würden Sie tun, wenn in ihrer Garage plötzlich ein fremdes Auto steht? Richtig, die Polizei rufen.Foto: dpa/Symbolbild

Normalerweise wird die Polizei alarmiert, wenn ein Auto fehlt – in Dettingen an der Erms war eines zu viel in der Garage. Ein kurioser Fall.

Dettingen an der Erms - Am Mittwochabend ist die Polizei zu einer Garage in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) gerufen worden. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Besitzer der Garage sie gegen 20 Uhr alarmiert, weil in seiner Garage ein fremdes Auto stand.

Während der Überprüfung vor Ort stellte sich der zunächst durchaus verdächtig anmutende Fall dann als völlig harmlos heraus. Zufällig kam der Besitzer des Wagens hinzu und klärte die Anwesenden über die Hintergründe auf. Er hatte das Auto versehentlich in der falschen Garage abgestellt. Ein Freund hatte ihm angeboten, den Wagen über den Winter in seiner Garage zu parken, die sich zufällig im selben Haus befindet.

Bei der Absprache, um welche Garage es sich denn genau handelt, kam es schließlich zu einem Missverständnis. Nach dem Umparken des Corpus Delicti war der harmlose Polizeieinsatz genauso schnell wieder beendet, wie er begonnen hatte.