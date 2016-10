Kuriose Polizeimeldung aus Fellbach Vermeintlicher Autodieb ist der Besitzer

Von red 06. Oktober 2016 - 10:59 Uhr

Was aussah wie eine Straftat, entpuppte sich am Mittwoch in Fellbach nur als Folge der Schusseligkeit eines 32-jährigen Autobesitzers.Foto: dpa/Symbolbild

Ein Zeuge meldet, dass sich ein Unbekannter in Fellbach mit einem Draht an einem Auto zu schaffen mache. Die Polizei rückt an – und erlebt eine Überraschung.

Fellbach - Die Polizei ist am Mittwochnachmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wegen eines vermeintlichen Autoknackers ausgerückt.

Wie die Beamten berichten, hatte ein aufmerksamer Zeuge sie kurz vor 13 Uhr alarmiert, weil er gesehen hatte, wie ein Unbekannter in der Bruckstraße einen Audi mit einem Draht öffnete. Sofort eilten zwei Polizeistreifen zum Ort des Geschehens.

Vor Ort erlebten die Beamten dann eine Überraschung: Der 32 Jahre alte vermeintliche Autoknacker war in Wirklichkeit der Besitzer des Audi. Er hatte nur versehentlich seinen Schlüssel im Wagen eingeschlossen.

