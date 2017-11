Kuchen im Kreis Göppingen Betrunkener sitzt in der Fils

Von red 24. November 2017 - 15:33 Uhr

Ein betrunkener Mann fährt mit dem Auto von Geislingen nach Kuchen im Landkreis Göppingen. Weil er sich offenbar nicht gut fühlt, setzt er sich in Kuchen in die Fils. Die Feuerwehr rettet den Mann.





Kuchen - Ein betrunkener Autofahrer ist zuerst von Geislingen nach Kuchen im Kreis Göppingen gefahren und setzt sich anschließend in den Fluß Fils, der durch Kuchen fließt.

Laut Polizei meldeten sich kurz vor 10 Uhr Zeugen, die in Geislingen (Landkreis Göppingen) einen Mann gesehen hatten, der offenbar betrunken war. Er sei in ein Auto gestiegen und weggefahren. Die Polizei fahndete nach dem Wagen. Während der Suche meldeten sich weitere Zeugen und teilten der Polizei mit, dass ein Mann im Ort Kuchen in der Fils sitze.

Betrunkener sitzt im Fluss

Als die Polizei am Fluss Fils eintraf, saß dort tatsächlich ein 23-Jähriger am Ufer. Die Feuerwehr half dem Mann aus dem Fluss heraus. Wie sich zeigte, war der Mann stark betrunken. Die Polizei nahm den 23-Jährigen mit zur Blutprobe.

Die Beschreibung passte auf den Mann, den die Zeugen zuvor in Geislingen gesehen hatten. Er war in seinem Zustand wohl nach Kuchen gefahren. Als er sich nicht mehr wohl fühlte, setzte er sich ans Wasser. Seinen Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.