Kreis Esslingen Küche nach Verpuffung ausgebrannt

Von red/dja 27. April 2017 - 16:36 Uhr

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmittag in Esslingen ausrücken (Symbolbild).Foto: dpa

Eine Frau vergisst nach dem Kochen offenbar, den Herd auszuschalten. Eine Pfanne mit heißem Fett erhitzt sich stark. Was die Frau nicht weiß: Heißes Fett sollte nicht mit Wasser gelöscht werden.

Esslingen - Zwei Verletzte und einen Schaden von mehreren zehntausend Euro hat es bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in Esslingen-Berkheim am Donnerstagmittag gegeben.

Mehr zum Thema

Kurz vor 12.30 Uhr gingen bei den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr Notrufe ein, in denen von einer starken Rauchentwicklung aus dem linken Teil eines Doppelhauses berichtet wurde. Sofort rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften an. Wie sich herausstellte, hatte die 42-jährige Bewohnerin nach dem Kochen vergessen die Herdplatte auszuschalten. Eine noch auf dem Herd stehende Pfanne mit Fett erhitzte sich stark. Die Frau wollte die Pfanne fälschlicherweise mit Wasser kühlen, weshalb es zur Verpuffung kam und innerhalb kurzer Zeit die Küche unter Feuer stand. Die Feuerwehr löschte den Brand ab.

Wohnung nur noch bedingt bewohnbar

Sie konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Küche völlig ausbrannte. Die Frau und ihr 41 Jahre alter Ehemann wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die verqualmte Wohnung musste von der Feuerwehr belüftet werden und ist wegen des Rauchgasniederschlags derzeit nur bedingt bewohnbar. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Besatzungen an der Brandstelle.