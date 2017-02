Krankheitswelle im Kreis Ludwigsburg Landratsamt rät zu Grippe-Impfung

Von jui 09. Februar 2017 - 12:00 Uhr

Ein Pikser als Schutz: Das Ludwigsburger Landratsamt rät, sich gegen Grippe impfen zu lassen.Foto: dpa

Mehr als doppelt so viele Infizierte wie in den vergangenen Jahren: Angesichts der grassierenden Grippe-Welle rät das Ludwigsburger Landratsamt zur Schutzimpfung.

Ludwigsburg - Angesichts der massiven Grippewelle im Landkreis und der Region Stuttgart rät das Ludwigsburger Landratsamt zu einer Schutzimpfung. „Die Grippewelle hat uns voll im Griff. Lassen Sie sich trotzdem noch impfen“, sagt der Gesundheitsdezernent des Kreises, Thomas Schönauer. Der beste Schutz gegen die richtige Grippe, die Influenza, sei die Immunisierung.

In bestimmten Fällen könnten antivirale Arzneimittel, beispielsweise Oseltamivir und Zanamivir, die innerhalb von 48 Stunden nach Kontakt mit einem Erkrankten eingenommen werden sollten, eine Ansteckung verhindern. Über die Einnahme müsse ein Arzt entscheiden. Zudem rät Schönauer: „Bleiben Sie, wenn Sie an Grippe erkrankt sind, bis zur Genesung zu Hause und vermeiden Sie den Kontakt zu Mitmenschen, insbesondere zu Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren und Personen mit chronischen Leiden.“

Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben

Die Grippezahlen in diesem Winter sind im Kreis Ludwigsburg bereits wenige Wochen nach Beginn der Saison mehr als doppelt so hoch wie in den vergangenen Jahren. Die Krankenhäuser geraten bei der Behandlung derzeit an Kapazitätsgrenzen.

Um sich gar nicht erst anzustecken, empfiehlt das Landratsamt, Menschenansammlungen zu meiden und die Hände mehrmals täglich gründlich mit Seife zu waschen. Wohnräume sollten regelmäßig für einige Minuten gelüftet werden. Bei hohem Fieber, Abgeschlagenheit und Husten rät die Behörde, zum Arzt zu gehen.