Kolumne Ludwigsburg Habt euch gern!

Von Verena Mayer 22. Februar 2017 - 12:00 Uhr

Ein Küsschen in Ehren sollte niemand verwehren.Foto: dpa

Wenn Amphibien auf Wanderschaft gehen, können Menschen doch wenigstens in sich gehen. Oder?

Ludwigsburg - Nach dem Kuss ist vor dem Kuss: Gerade mal eine Woche ist es her, dass Liebespaare gegen die Vorlage eines Kusses gratis das Ludwigsburger Residenzschloss durchwandeln durften. Schon steht die nächste amouröse Aktion bevor: Die Amphibien gehen auf Wanderschaft. Bei gründlicher Inspizierung der Wandergruppen wird sich bestimmt ein Frosch finden lassen, der sich nach erfolgter Küssung als Prinz entpuppt oder als Prinzessin – egal, Hauptsache glücklich. Allerdings, dies als Warnung an all diejenigen, die Amphibien gerne mal mit Amphetaminen verwechseln: Zur Gattung der Amphibien zählen auch Kröten. Nicht die, mit der man Amphetamine bezahlt, sondern die glitschigen, glubschäugigen Tierchen, die hässliche Geräusche machen, wenn ein Auto drüber fährt. Dazu eine Eselsbrücke: gehen zwei Kröten über die Straße. Sagt die eine zur andern: „Vorsicht! Ein Elkawöööö...“

Mehr zum Thema

Läuft wie auf Schienen

Apropos: was ist extrem lang, fährt auf einer Straße und sieht aus wie ein Bus? Genau: eine schienenlose Stadtbahn. Die (Ober-)Bürgermeister um Ludwigsburg herum reagieren zuverlässig humorlos, wenn ihr Kollege Werner Spec mit diesem verbalen Kunstgriff für das von ihm favorisierte Transportmittel der Zukunft wirbt, das in Wirklichkeit ein Schnellbus ist und korrekt Bus Rapid Transit (BRT) heißt. Als ob er von einem luftlosen Flugzeug sprechen würde. Oder von einem wasserlosen Schiff. Die Reaktion seiner Kollegen ist – von oben herab betrachtet – natürlich sehr provinziell.

Die Sache ist nämlich die: um die Ecke, in Kornwestheim, ist der Rote Flitzer stationiert, das ist eine Schienenbusgarnitur aus den 50er Jahren. Der Rote Flitzer steht für die Aufbruchstimmung jener Zeit. Und eins, man wird es ja wohl noch sagen dürfen, muss mal gesagt sein: wenn Kornwestheim einen alten Bus auf Schienen hat, ist eine neue Bahn ohne Schienen in und um Ludwigsburg herum ja wohl nicht allzu verwegen. Aufbruch, halllllooooo!?!?!?!

Knallfrösche verboten

Aber gut, was kann man erwarten, wenn nicht mal der eigene Gemeinderat ansatzweise weitsichtig ist. Oder sollte man sagen: kurzsichtig? Oder um im Jargon zu bleiben: blindlings sehend? Die Jugendgemeinderäte, die in Ludwigsburg bald erstmals zur Wahl stehen, bereiten manchen Alt-Gemeinderäten schon jetzt Sorgen. Das junge Gremium, tönen etwa die Freien Wähler, dürfte nicht zu viel Entscheidungsbefugnis bekommen. Politik könnte die jungen Leute ohnehin schnell überfordern.

Mal schauen, wer in Ludwigsburg noch welche Kröte schlucken muss. Oder sollte zum Ludwigsburger Rathaus nur noch Zutritt bekommen, wer sich vor der Pforte ein Küsschen gibt? Knallfrösche dürfen natürlich nicht mitmachen.