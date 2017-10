Kohlberg im Kreis Esslingen Heftiger Unfall wegen Spinne im Auto

Von red 27. Oktober 2017 - 16:22 Uhr

Wegen einer Spinne kam es zu einem Unfall im Kreis Esslingen (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag in seinem BMW unterwegs. Als die Sonne ihn blendet, klappt er die Sonnenblende herunter. Eine Spinne fällt dort heraus und der Fahrer verliert die Kontrolle.

Esslingen - Durch eine Spinne ist ein Unfall am Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, in Kohlberg (Kreis Esslingen) verursacht worden.

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer war auf der Neuffener Straße in Richtung Metzingen unterwegs. Da er von der Sonne geblendet wurde, klappte er seine Sonnenblende herunter. Unter dieser befand sich jedoch eine Spinne, die dem 23-Jährigen einen so gehörigen Schreck einjagte, dass er für kurze Zeit nicht mehr auf den Straßenverlauf achtete. In Folge dessen kam er kurz nach dem Feuerwehrmagazin nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen Toyota, der in der dortigen Bushaltestelle stand.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Beide Unfallbeteiligten mussten nach der Kollision mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das genaue Ausmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt. An dem BMW entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Toyota von ungefähr 3000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.