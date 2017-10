Kirchheim am Neckar Betrunkener Autofahrer widersetzt sich der Polizei

Von red 20. Oktober 2017 - 11:09 Uhr

Einem Zeugen fällt am Donnerstagabend ein Autofahrer auf Grund seiner unsicheren Fahrweise auf. Eine Streifenbesatzung hält den Mann an.

Ludwigsburg - Drei Streifenbesatzungen waren notwendig, um am Donnerstagabend einen angetrunkenen Autofahrer in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu überwältigen.

Der Mann war laut Polizei gegen 21.25 Uhr mit seinem BMW unterwegs und dabei einem anderen Verkehrsteilnehmer wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Eine Streifenbesatzung traf den 32-Jährigen zusammen mit seiner Freundin auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße an. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Tatverdächtige sofort aggressiv und leistete massiven Widerstand.

Erst mit Unterstützung weiterer Streifenbesatzungen konnte er zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt werden. Nach einer Blutentnahme musste der 32-Jährige auf richterliche Anordnung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich jetzt nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen.