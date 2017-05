Kickers-Vize-Kapitän Abruscia „Die Mannschaft wird es ohne mich richten“

Von Jürgen Frey 10. Mai 2017 - 08:46 Uhr

Alessandro Abruscia fällt verletzt aus – mit dem Klassenverbleib und dem WFV-Pokal-Sieg rechnet der Kickers-Allrounder dennoch.Foto: Baumann

Er ist eine wichtige Stammkraft bei den Stuttgarter Kickers. Doch ausgerechnet in den entscheidenden Spielen gegen den Abstieg fällt Alessandro Abruscia aus. Warum er dennoch vom Klassenverbleib überzeugt ist, sagt er im Interview.

Stuttgart - Alessandro Abruscia ist der einzige Spieler im Kader des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, der den Horrorabstieg am letzten Spieltag der vergangenen Drittligasaison auf dem Spielfeld miterlebte. „So etwas will keiner noch einmal erleben“, sagt der Allrounder vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazistadion) gegen Eintracht Trier. Abruscia selbst kann allerdings nicht auf dem Rasen helfen: Für den 26-jährigen Vize-Kapitän ist die Saison nach dem Riss einer Faszie im Fuß beendet.

Herr Abruscia, ausgerechnet in den entscheidenden letzten Saisonspielen fallen Sie aus. Wie hart trifft Sie das?

Es war ein hartes Stück Arbeit für mich, in den vergangenen Wochen nicht die fünfte Gelbe Karte zu kassieren. Und jetzt bremst mich nicht eine Sperre aus, sondern diese Verletzung, die mich schon länger geplagt hat. Das ist ärgerlich. Ich hätte gerne die Mannschaft in den letzten beiden Regionalligaspielen und im WFV-Pokalfinale am 25. Mai auf dem Feld unterstützt. Aber so ist leider der Sport. Jetzt werden es die Jungs eben ohne mich richten. Ich werde pünktlich zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder fit sein.

Wie sehen Sie die Ausgangsbasis?

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz vom vergangenen Wochenende haben wir es selbst in der Hand. Das ist wichtig. Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben, die zweimal die maximale Leistung abrufen wird.

Was macht Sie so optimistisch?

Ich bin optimistisch, weil die vergangenen Wochen recht positiv verlaufen sind und die Mannschaft gefestigt ist. Man merkt ihr den unbedingten Willen an.

Dennoch folgten auch immer wieder Rückschläge – in Worms oder bei Watzenborn-Steinberg.

Wir steckten ja auch in einer ganz schwierigen Situation. Da konnte keiner erwarten, dass wir so Mir-nichts-dir-Nichts nach oben durchmarschieren. Letztendlich waren wir aber zuletzt immer da, wenn wir da sein mussten. Wir haben dem Druck standgehalten.

Sie sind der einzige Spieler aus dem aktuellen Kader, der den Horrorspieltag am Ende der vergangenen Drittligasaison mit dem 0:1 gegen den Chemnitzer FC miterlebt hat . Denken Sie manchmal daran?

So etwas vergisst natürlich keiner, der damals dabei war. Aber das ist Vergangenheit. Ich bin mir sicher, dass wir so etwas mit den Kickers nicht noch einmal erleben werden. Ich bin sehr positiv gestimmt.