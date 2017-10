Kernen-Rommelshausen 16-Jährige am Bahngleis sexuell belästigt

Von red 10. Oktober 2017 - 16:11 Uhr

Eine Jugendliche ist am Montagabend an der S-Bahn-Haltestelle in Rommelshausen unterwegs. Ein unbekannter Mann tritt an die 16-Jährige heran und beginnt damit, sie zu begrapschen.

Rommelshausen - Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Montagabend in Rommelshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, hielt sich eine 16-Jährige am Bahnsteig der S-Bahnhaltestelle Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) auf. Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr trat ein unbekannter Mann an die Jugendliche heran und bedrängte sie massiv. Er ließ von der 16-Jährigen ab, als ein Zug in den Bahnhof einfuhr. Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird auf etwa 40 Jahre oder älter geschätzt. Er ist circa 1,75 Meter groß und hat einen Bierbauch. Er hatte eine blaue Kapuzenjacke an, deren Kapuze er über dem Kopf trug, sowie schwarze Stiefel. Außerdem hatte er eine beige Einkaufsstofftasche bei sich. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die auf die Situation aufmerksam wurden oder nähere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.