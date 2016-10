Jettingen im Kreis Böblingen Eine Tote und vier Verletzte bei Frontalcrash

Von red/dpa 16. Oktober 2016 - 17:04 Uhr

Tragischer Vorfall bei Jettingen im Kreis Böblingen. Bei einem Unfall stirbt eine Frau. Vier weitere Personen werden zum Teil schwer verletzt.





Jettingen - Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Jettingen (Kreis Böblingen) ist am Sonntag eine Frau getötet worden. Sie saß als Beifahrerin in einem Auto, das aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Ortsumfahrung in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte der Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Ein drittes Auto fuhr in den Unfall. Auch in diesem Fahrzeug wurden zwei Menschen verletzt.

