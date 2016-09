Jähes Ende der Zweisamkeit in Esslingen Feuerwehr löscht Romantik

Von red/dpa 28. September 2016 - 14:55 Uhr

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag zu einem vermeintlichen Brand nach Esslingen aus.Foto: Achim Zweygarth

Ein Pärchen in Esslingen stellt Kerzen auf, damit es romantisch wird – und plötzlich klopft die Feuerwehr an die Tür.

Esslingen - Zu viel Romantik hat in Esslingen für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften gesorgt.

Ein Paar hatte am Dienstagabend in seiner Wohnung zahlreiche flackernde Kerzen aufgestellt - was Nachbarn, die den Feuerschein von außen durchs Fenster sahen, für einen Brand hielten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die alarmierten Retter konnten den Irrtum schließlich aufklären.

Eine solche Außenwirkung seines romantischen Abends habe das Paar nicht bedacht, hieß es.