Irrfahrt durch Besigheim Polizei findet betrunkene Unfallfahrerin in ihrem Bett

Von tim 11. Juli 2017 - 16:22 Uhr

Auf ihrer Fahrt hat die Betrunkene fast eine Mauer gestreift und ist über eine rote Ampel gefahren. Foto: dpa

Bei ihrer Fahrt durch Besigheim im betrunkenen Zustand hat eine 34-Jährige einiges mitgenommen. Die Polizei hat den Alkoholgehalt ihres Atems an ihrem heimischen Bettrand getestet.

Besigheim - Entgegen der Warnungen mehrerer Personen hat sich eine 34 Jahre alte Frau am frühen Sonntagmorgen betrunken ans Steuer ihres Wagens gesetzt – und brauste danach in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) über einen Grünstreifen zwischen zwei Bäumen hindurch, streifte fast eine Mauer und überfuhr auf der B 27 eine rote Ampel. Die Polizei fand die Frau später in ihrer Wohnung – schlafend im Bett und mit Alkohol im Blut, wie der Atemtest sofort bestätigte. Offenbar war die 34-Jährige zunächst in einer Bar in einen Streit verwickelt gewesen. Danach war sie ins Freie gelaufen, wo mehrere Passanten sie davon abhalten wollten, in ihr Auto zu steigen – was allerdings nicht gelang.