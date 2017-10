Ex-VfB-Torwart Franz Wohlfahrt „Ron-Robert Zieler ist die ideale Lösung“

Von Dirk Preiß 28. Oktober 2017 - 13:19 Uhr

Wenn der VfB am Sonntag gegen den SC Freiburg antritt, ist die Pokalsieger-Mannschaft von 1997 in Stuttgart zu Gast. Franz Wohlfahrt freut sich schon – und blickt sehr wohlwollend auf seinen Nachfolger im VfB-Tor.

Stuttgart - Auf den Pokalsieg mit dem VfB Stuttgart im Jahr 1997 ist Franz Wohlfahrt heute noch stolz. Am Sonntag trifft die Mannschaft, die vor 20 Jahren das Finale gegen Energie Cottbus gewonnen hat, in der Mercedes-Benz-Arena beim Spiel des VfB gegen den SC Freiburg. „Ich habe noch mit den meisten Kollegen von damals Kontakt“, sagt der ehemalige Torhüter, der heute Manager bei Austria Wien ist.

Herr Wohlfahrt, wie geht es Ihnen?

Mir geht es nicht so schlecht – aber auch nicht perfekt.

Der vergangene Mittwoch hängt Ihnen noch nach?

Na, klar. Wir haben mit Austria Wien das Derby gegen Rapid 1:2 verloren, das war natürlich ärgerlich. Aber so ist es eben im Fußball . Am Samstag geht s ja schon weiter, wie spielen in Linz – und danach fahre ich nach Stuttgart zum VfB. Hoffentlich mit einem Erfolgserlebnis im Rücken.